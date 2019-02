COC komt met lhbt-literatuurlijst voor scholieren

De lijst is samengesteld door schrijver Pim Lammers, die vroeger zelf ook actief was bij een GSA (Gender & Sexuality Alliance) op school. Vier keer per jaar vult hij 'm aan met nieuwe boeken. "Scholieren kunnen zelf hun tips opsturen, maar Pim Lammers zorgt uiteindelijk voor een goede selectie, van alle genres binnen lhbt."



Verhalenbundel

Om de website te promoten krijgen 15.000 middelbare scholieren op Valentijnsdag de verhalenbundel Queer, met daarin liefdesfragmenten van Rik van de Westelaken, Sherida Spitse, Valentijn De Hingh, Tim den Besten en Özcan Akyol. Scholieren die onderdeel zijn van een GSA konden de bundel aanvragen en uitdelen op school.



Ook staat er een voorwoord in van Arthur Japin. Daarin schrijft hij: 'Het is fijn om te lezen over mensen zoals jijzelf, maar het is misschien nog wel belangrijker om te lezen over het leven van anderen, over dingen die je zelf niet meemaakt of die jij persoonlijk anders voelt.'



Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, is in ieder geval erg enthousiast over het initiatief. Dat laat ze in een video weten. Ze roept op om met elkaar in gesprek te gaan 'over liefde in de literatuur in al haar vormen'. Bekijk de hele video hier: