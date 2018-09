Coalitiepartners fel op VVD-plan voor probleemwijken

Coalitie clasht over Dijkshoffs plannen

Slecht te zien, maar hele Denk-fractie staat. Protest tegen wijkenplan Dijkhoff? pic.twitter.com/dy3ZNlhSd6 — Hanneke Keultjes (@hannekekeultjes) 19 september 2018

VVD-voorman Klaas Dijkhoff kan op weinig bijval in de Kamer rekenen voor zijn plan om misdaden begaan in probleemwijken zwaarder te straffen. Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartijen waren fel.



Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu sprak van 'postcode-racisme'. Dijkhoff noemde een aantal criteria: wijken met een hoge werkloosheid en mate van criminaliteit, en veel mensen van niet-westerse afkomst.



Op de kritiek uit de Kamer reageerde Dijkhoff gepikeerd. Hij wil juist mensen van goede wil in probleemwijken helpen, benadrukte hij. "Die moeten we verheffen, om maar eens een links woord te gebruiken."



"Juist als je kijkt naar individuen, zet je niet groepen weg als totaalprobleem," zei coalitiegenoot Alexander Pechtold (D66). Ook Gert-Jan Segers van regeringspartij ChristenUnie toonde zich sceptisch. "Mensen dwingen tot vrijheid...daar word ik een beetje huiverig van." Sybrand Buma van coalitiepartner CDA ziet ook weinig in Dijkhoffs plan. "Iemand die in Amstelveen een hulpverlener in elkaar slaat zou dan minder zwaar worden gestraft dan iemand die hetzelfde doet in Amsterdam-West. Dat kan natuurlijk totaal niet!'"



Jesse Klaver (GroenLinks) vroeg Dijkhoff waarom hij niet met een plan is gekomen voor witteboordencriminelen. "Waarom niet zwaardere straffen voor frauderende uitvaartondernemers, of huisjesmelkers?" zei hij in een verwijzing naar de gewezen VVD-voorzitter Henry Keizer en Kamerlid Wybren van Haga.



Er was ook een complimentje voor Dijkhoff, hetzij met een knipoog. "Mijn complimenten, dat niet alle plannen worden voorgekookt met de andere coalitiepartijen," grapte Kees van der Staaij van de SGP.