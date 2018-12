Coalitiepartijen: xtc-productie niet door overheid laten reguleren

Voor nu is regulering gewoonweg onmogelijk Vera Bergkamp (D66)

Voor D66 is regulering van xtc wél 'een stip op de horizon'. "Voor nu is het gewoonweg onmogelijk die wens in te vullen," aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp.



Ze wijst er op dat daarvoor geen meerderheid is in het parlement en haar partij 'de enige progressieve partij is in dit kabinet'. "Dat weet GroenLinks ook."



Vergunningensysteem

Volgens Buitenweg is een drugsvrije wereld onmogelijk en moet er 'nagedacht worden' over een vergunningensysteem voor de productie van xtc-pillen.



De overheid zou die vergunningen moeten afgeven. Xtc wordt zo uit het criminele circuit gehaald. Bovendien moet de kwaliteit zo gewaarborgd worden, wat de volksgezondheid ten goede moet komen.



"Ik ben echt niet van de drugs en ik wil ook niet dat kinderen aan de drugs gaan," benadrukt Buitenweg. "Maar we moeten rationeel kijken naar wat het huidige beleid heeft opgeleverd."



Volgens haar is dat bitter weinig. In de Tweede Kamer wordt veel gesproken over ondermijning - minister Ferd Grapperhaus van Justitie maakte er zijn speerpunt van - maar ondertussen neemt volgens Buitenweg de criminaliteit en overlast voor gemeenten toe.