Coalitiepartij CU wil einde uitzetten jezidi's

"Als vluchtelingenorganisaties zeggen dat het te onveilig is en er geen vestigingsalternatief is, moet Nederland het niet doen," aldus Joël Voordewind.



Dagblad Trouw meldde zaterdag dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) jezidi's, een kleine ethnische minderheid met een eigen geloof, terugstuurt naar tentenkampen in het noorden van Irak. Ze vluchtten daarheen toen hun woongebied door terreurgroep Islamitische Staat werd veroverd.



Ontzet

Ook de PvdA en GroenLinks willen opheldering van het kabinet, aldus de NOS. Vluchtelingenorganisatie Unhcr laat in de krant is weten dat het niet verantwoord om de jezidi's terug te sturen. Stichting Vluchteling is ontzet over het bericht.



Toen IS in 2014 grote delen van Irak veroverde werd ook de noordwestelijke regio Sinjar, waar de jezidi's wonen, onder de voet gelopen. Duizenden mensen werden gedood of gevangen genomen. Circa 7000 vrouwen en meisjes werden tot seksuele slavernij gedwongen.



Lees ook: Parween Alhinto (19) bracht vier maanden door in gevangenschap van IS