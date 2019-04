Coalitie VVD, GroenLinks, D66 en PvdA meest kansrijk

Dat concluderen informateurs Chris Mooij (VVD) en Laura Bromet (GroenLinks).



Eerder bleek dat Forum voor Democratie, de grote winnaar van de Statenverkiezingen in Noord-Holland, te controversieel was voor veel partijen om mee samen te werken. Daarop droegen GroenLinks, die ook flink won, en de VVD, die zetels moest inleveren, elk een informateur voor om te onderzoeken of de verschillen tussen deze twee partijen overbrugd konden worden.



Uiteenlopende opvattingen

Beide partijen hebben negen zetels in de 55-zetels tellende Provinciale Staten, maar uiteenlopende opvattingen over de verduurzaming van Noord-Holland. GroenLinks wil veel nieuwe windmolens op land, VVD is daar mordicus tegen. Toch staan deze tegenstellingen een nieuwe coalitie niet in de weg, schrijven Mooij en Bromet.



Zij adviseren ook om PvdA en D66 te laten aansluiten bij het centrale duo GroenLinks en VVD, waardoor een coalitie kan ontstaan die op een ruime meerderheid van 30 zetels kan rekenen in de Staten.