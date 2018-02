ChristenUnie wil zwaardere straffen voor antisemitisch geweld

Hij keek meelevend naar de aanval op het joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam in december. Gert-Jan Segers koppelt zulk antisemitisme aan 'de exodus van Joden uit Frankrijk'.



Hij vreest dat zoiets hier ook kan gebeuren. De ChristenUnie-leider pleit daarom voor zwaardere straffen bij antisemitisch geweld of bedreigingen. Ook wil hij strengere straffen voor het bedreigen of mishandelen van afvallige moslims.



"Wat we al langer in Egypte, Syrië en andere landen in het Midden-Oosten zien, vindt nu ook hier plaats. Die groepen staan onder druk."



Maar daar hebben we het strafrecht toch voor?

"Ja, maar als iemand slachtoffer wordt omdat hij jood is of ex-moslim, dan raakt dat de hele samenleving. Dan staat niet alleen zijn persoonlijke vrijheid en veiligheid onder druk, maar die van onze hele maatschappij. Namelijk het principe dat iedereen kan geloven wat hij wil en veilig is. Dat is fundamenteel voor onze rechtsstaat.''



Zo maakt u wel onderscheid tussen slachtoffers: de ene misdaad is erger dan de andere.

"Ik maak vooral onderscheid tussen de motieven van de daders. Als er een ideologisch motief is, dan is het ook bedreigender voor een grotere groep. Wanneer iemand een ruit ingooit, hoeft niet iedereen daar bang naar te kijken. Maar als iemand het gemunt heeft op leiders van de joodse gemeenschap, moet een hele groep angstig over de schouder kijken."