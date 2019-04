Chinese spionnen bij ASML

ASML is een van de grootste fabrikanten van machines die computerchips maken. Volgens Het Financieele Dagblad hebben vier bedrijfsspionnen jaren als hooggeplaatste onderzoeksmedewerkers rondgelopen in de Amerikaanse vestiging van het Veldhovense bedrijf.



Door het interne netwerk te kraken hebben ze daar cruciale bedrijfsgeheimen verzameld over de zwaarbeveiligde technologie van ASML. Met die informatie werd vijf jaar geleden in de VS een Chinese concurrent opgezet, Xtal. Ondanks de geringe omvang van dat bedrijf wist het met verrassend geavanceerde technologie snel een aantal grote ASML-klanten te lokken.



Uitspraak

De zaak kwam uit, getuige een door het FD opgediepte uitspraak van een Amerikaanse rechtbank. Xtal werd tot een boete van 223 miljoen dollar veroordeeld. Het bedrijf is inmiddels failliet maar hoogstwaarschijnlijk is de technologie in één moeite doorgestart bij andere Chinese bedrijven.



Uit de uitspraak blijkt geen Chinese staats inmenging, maar volgens het FD waren er wel nauwe banden tussen Xtals moederbedrijf en het Chinese ministerie van Wetenschap.



Huawei

De zaak komt op een gevoelig moment, nu de Chinese technologie-overheersing wereldwijd onder een vergrootglas ligt. Zoals bij de komst van 5G-netwerk, waar het Chinese Huawei een cruciale positie inneemt.



Veiligheidsdienst AIVD maant al langer tot terughoudenheid in de omgang met Chinese bedrijven en staatsinstellingen. Kamerleden pleiten voor ingrijpen. "Als we niet opletten worden we leeggeroofd," aldus VVD'er Wybren van Haga. "China maakt zich schuldig aan staatsgeleide diefstal."