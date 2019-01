Chaos dreigt bij import vanuit Verenigd Koninkrijk na brexit

Welke producten waar in de supermarkt liggen, dat weten we niet. woordvoerder NVWA

Een eventuele no deal-brexit betekent ook dat Britse producten die hier in de supermarkt liggen, duurder worden. Het Verenigd Koninkrijk hoort dan niet langer bij de interne markt van de EU. Net als voor alle andere landen buiten de EU gelden dan ook voor Engelse producten als een potje Marmite of stuk cheddarkaas importtarieven.



Stilton

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2017 meer dan 23 miljoen producten uit het Verenigd Koninkrijk in ons land werden ingevoerd. Voeding en levende dieren staan op nummer 1. Het CBS heeft wel een gespecificeerd overzicht met het soort goederen dat uit het Verenigd Koninkrijk ons land binnenkomt. Denk aan 'kaas en wrongel', 'bereide voedingsmiddelen' en 'alcoholhoudende drank'. Maar dat wordt niet verder gespecificeerd in bijvoorbeeld 'stilton' en 'whisky'.



Niemand weet precies hoe hoog tarieven op Britse producten in het geval van een no deal zullen worden. Zolang er geen apart handelsakkoord is, valt alle handel met de EU terug op de standaardregels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO).



Volg de brexit in het blog: Corbyn eist uitsluiting no-dealbrexit