CBS: energierekening wél honderden euro's hoger

2074 Een gemiddeld huishouden is dit jaar 2074 euro kwijt aan energie

Opvallende stijging

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) logenstraffen de bewering van de staatssecretaris definitief. Huishoudens betalen dit jaar gemiddeld 334 euro meer voor gas en licht, meldt het CBS. Was een gemiddeld gezin vorig jaar 1740 euro kwijt, dit jaar is dat 2074 euro.



De toename van 334 euro is vrijwel exact het bedrag dat Pricewise voorspelde en ligt dicht bij de berekening van Gaslicht.com. Inmiddels bestaat de totale energierekening in 2019 voor 47 procent uit belastingen. Dat was vorig jaar 45 procent.



CBS-econoom Peter Hein van Mulligen noemt de stijging opvallend, maar plaatst deze tegelijkertijd in perspectief. 'Drie tientjes meer per maand meer is natuurlijk best veel geld. Tegelijk zijn de energieprijzen afgelopen tien jaar minder hard gestegen dan de consumentenprijzen.'