Cao-actie: politie komt alleen bij echte nood

Die oproep is gedaan als actie in het slepende cao-conflict dat de bonden met de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid hebben. De bonden spreken van "de heftigste actie ooit".



De actie moet vanaf 14 september 18.00 uur tot 16 september één minuut voor middernacht lopen. "Dit zal grote consequenties hebben voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden en festivals," aldus politievakbond ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Er is bewust gekozen voor het weekend vóór Prinsjesdag. Dit is volgens de bonden de "ultieme stap".



Spoed

De bonden benadrukken dat de samenleving en de rechtsstaat met de actie niet in gevaar mogen komen. 112 blijft dus bereikbaar voor spoed en de politie zal daar navolging aan geven. In de meldkamers wordt een schifting gemaakt: geweldsdelicten, heterdaad criminaliteit, roof en levensbedreigende situaties zijn spoedeisend. Maar voor bijvoorbeeld overlastmeldingen, burenruzies en soortgelijke zaken rukt de politie niet uit.



Met allerlei acties probeert de politie de afgelopen weken betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. "De situatie is onhoudbaar geworden. Als er nu niets verandert, kunnen we er straks niet meer zijn als de burger ons nodig heeft," aldus de bonden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten de plannen van de bonden te bestuderen. "De cao-gesprekken lopen, hopelijk is er binnen afzienbare termijn een akkoord."



In de eredivisie staan volgend weekeinde onder meer ADO Den Haag - PSV (zaterdag 15 september) en AZ - Feyenoord (zondag 16 september) op het programma. De KNVB kon vrijdag nog niet zeggen of de aangekondigde acties gevolgen hebben voor de geplande voetbalwedstrijden.