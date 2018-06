Busje rijdt in op Pinkpoppubliek: één dode, drie gewonden

De politie is daar nog naar op zoek, onder meer aan de hand van getuigenverklaringen. Mensen die iets hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie.



Het incident gebeurde rond 04.00 uur op de Mensheggerweg in de buurt van Camping B van het Pinkpopfestival. De traumahelikopter is ingezet voor de verzorging van de gewonden. Volgens de politie liepen de mensen op straat toen ze werden aangereden door het busje.



Getuigen

De aanrijding is door veel mensen gezien, vervolgt de brandweer. Voor nazorg van getuigen en gewonden is Slachtofferhulp ingezet. Pinkpop beleefde zondag z'n laatste dag, maar veel festivalgangers overnachtten nog op een van de campings in de buurt van het terrein.



De weg blijft voorlopig dicht. De politie onderzoekt, ook met technische ondersteuning, of het gaat om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. Bij dat onderzoek is onder meer een politiehelikopter ingeschakeld.