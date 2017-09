Burgemeesters grote steden blij met uitgestoken hand

Regeerakkoord in zicht

Het regeerakkoord is bijna af. De onderhandelaars zouden in principe komende week al klaar kunnen zijn, maar volgens ingewijden is het waarschijnlijker dat ze de week daarop hun plannen presenteren.



De komende dagen krijgen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de cijfers terug die ze vorige week naar het Centraal Planbureau (CPB) hebben gestuurd. De verwachting is dat ze dan de laatste puntjes op de i kunnen zetten. De partijen presenteren vervolgens hun coalitieakkoord.



Bronnen dichtbij de onderhandelaars wijzen daarbij de week van 3 oktober aan als het meest waarschijnlijke moment waarop dat gebeurt. Dat betekent niet dat het kabinet-Rutte III dan ook meteen op het bordes staat. De Tweede Kamer gaat dan eerst nog in debat met informateur Gerrit Zalm.



De Kamer moet daarna een formateur aanwijzen, de persoon die de ministersploeg gaat samenstellen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk Mark Rutte worden. De formateur is doorgaans de beoogd premier.



Die fase van de formatie neemt al gauw tien dagen in beslag, zo verwachten betrokkenen. Dat betekent dat in het meest snelle scenario het nieuwe kabinet nog net voor het herfstreces dat op 13 oktober begint op het bordes staat. Lukt dat niet, dan wordt het na 22 oktober.



Deze week schrijven de onderhandelaars driftig aan teksten voor het regeerakkoord. Er moeten nog een paar knopen worden doorgehakt, stellen ingewijden. De VVD moest het deze week een aantal dagen zonder Rutte stellen, die zit in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.