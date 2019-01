Burgemeester Den Haag onder vuur: geeft ze wel leiding?

In Arnhem keken ze er in 2017 van op toen ze hoorden wie in Den Haag de scepter zou gaan zwaaien. Pauline Krikke? Hún Pauline Krikke, tussen 2001 en 2013 burgemeester van de Gelderse hoofdstad? Een onverdeeld succes was dat niet geweest.



Krikke was geen boegbeeld, lieten elf fractievoorzitters in de Arnhemse gemeenteraad al drie jaar na haar aantreden in dagblad De Gelderlander optekenen. Geen vrouw 'die op de zeepkist klimt'.