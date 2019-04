Buma: strengere grensbewaking nodig in Europa

Ja, je kunt talentvolle mensen in Europa een opleiding laten doen, maar dan moet de grensbewaking op orde zijn

Buma wijst erop dat Noord-Afrikaanse landen profiteren van Europese investeringen en de mogelijkheid om talentvolle mensen aan goede Europese universiteiten te laten studeren.



Daar mag Europa best wat voor terugvragen: "We moeten zeggen: we helpen jou met ontwikkelingshulp, maar dan moeten er ook opvangcentra in jouw land komen. Ja, je kunt talentvolle mensen in Europa een opleiding laten doen, maar dan moet de grensbewaking op orde zijn."



Vluchtelingencrisis

Buma zegt dat een vluchtelingencrisis zoals in 2014 en 2015 nooit meer mag gebeuren. Toen liet Griekenland in eerste instantie ongehinderd migranten door naar de rest van Europa.



Hij blijft erbij dat aanpassing van het Vluchtelingenverdrag nodig is om de migratiestroom te stoppen. Op grond van dat verdrag zijn Europese landen nu verplicht vluchtelingen uit de hele wereld op te nemen. Buma vindt dat opvang in de regio moet gebeuren.