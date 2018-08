Buitenlandse toerist geeft 13 procent meer uit

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is de toerismebranche een steeds groter onderdeel van de Nederlandse economie. In 2010 droeg de sector nog 3 procent bij, inmiddels is dat 4 procent. In totaal besteedden toeristen vorig jaar 82,1 miljard euro. Dat is 6,9 procent meer dan in 2016.



De groei zat vooral in de toename van het aantal overnachtingen, die stegen naar 44 miljoen. Het CBS geeft geen specifieke cijfers voor toerisme in Amsterdam.



De werkgelegenheid in de branche liep met bijna 4 procent op naar 761.000 banen. Bijna de helft daarvan zijn banen in de horeca en de meeste zijn deeltijdfuncties.



Tijdens vakanties en uitjes in eigen land waren Nederlanders vorig jaar vooral guller bij eten en in drinken in de horeca.



