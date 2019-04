Broer 'Balie-jihadist' werkte bij gevangenis al-Nusra

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant rondom de dam waarop deze gevangenis was gevestigd, in de Syrische provincie Raqqa.



De broers Al H. kregen in 2014 als asielzoeker een Nederlandse verblijfsvergunning. Fatah (42) werd in december 2018 gearresteerd in zijn woonplaats Bergeijk. Zijn strafzaak wordt tot nu toe overschaduwd door de verdenkingen tegen zijn broer Aziz (33), die in 2017 in debatcentrum De Balie werd herkend als terroristische strijder.



Afgeluisterde gesprekken

De zaak steunt vooral op afgeluisterde gesprekken tussen de broers, waarin zij onder meer spreken over hun contacten met hooggeplaatste figuren binnen al-Nusra en IS. Volgens familieleden en bekenden in zowel Nederland als Syrië schept met name Fatah graag op over zijn connecties en heeft dat hem in de problemen gebracht.



In Syrië sprak de krant elf omwonenden van de dam bij Mansoura, die verklaren dat Fatah al H. hier begin 2013 werkte namens het Nusra Front. Hij droeg volgens hen soms een masker, om niet te worden herkend.