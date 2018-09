Boze leraren willen actiedag voor alle overheidsdiensten

De actiegroep mobiliseert zorgmedewerkers, politieagenten, defensiepersoneel en jeugdhulpverleners. "Kiezen we tandenknarsen voor grootkapitaal of voor de publieke sector die in de fik staat?"



PO in Actie-voormannen Jan van de Ven en Thijs Roovers zijn het zat om steeds voor een dichte deur te staan bij Onderwijsminister Arie Slob wanneer ze vragen om hogere salarissen voor basisschoolleraren. Vorige week zijn ze zelfs weggelopen, omdat ze weer te horen kregen dat er geen geld meer is voor het basisonderwijs.



Daarom mikken de leerkrachten nu op een actie die nóg groter is dan wat ze met PO in Actie voor elkaar hebben gekregen. Toen wisten ze ruim 60.000 leerkrachten naar het Zuiderpark in Den Haag te krijgen. Ook bleven basisscholen meerdere dagen dicht. Ze wilden 1,4 miljard euro extra, maar kregen tot dusver de helft.



Andere boeg

Om die andere helft te krijgen, gooit PO in Actie het over een andere boeg. In een ingezonden brief in het AD roepen ze andere sectoren op de krachten te bundelen.



De actiegroep mobiliseert (jeugd)zorgmedewerkers, politieagenten, defensiepersoneel en leraren. "De hele publieke sector staat in de fik. Intussen geeft de regering 2 miljard per jaar aan grote bedrijven met het afschaffen van de dividendbelasting," verklaart Van de Ven.