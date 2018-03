Boskalis en SBM Offshore uit AEX

Boskalis maakt sinds 2009 deel uit van de hoofdindex op Beursplein 5 en SBM Offshore keerde in maart 2016 terug als hoofdfonds. De plek van Boskalis en SBM Offshore in de hoofdindex zal worden ingenomen door verzekeraar ASR en verlichtingsbedrijf Philips Lighting die juist promotie maken uit de MidKap. ASR maakte in juni 2016 de stap naar de Amsterdamse aandelenmarkt en in mei 2016 werd Philips Lighting door voormalig moederbedrijf Philips naar de beurs gebracht.



Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) en maaltijdbezorger Takeaway.com worden opgenomen in de index voor middelgrote fondsen ten koste van natuurvoedingsbedrijf Wessanen en bouwonderneming VolkerWessels die naar de AScX gaan. VolkerWessels is sinds mei 2017 weer genoteerd aan het Damrak.



In de AScX komen dan ook biotechnologen Kiadis Pharma en Pharming. Biotechologiebedrijf Probiodrug en autobedrijf Stern Groep komen uit die index te vervallen.



De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel.