Borsten verdienen maatwerk: bodyscan helpt bij de perfecte bh

De nachtmerrie van elke vrouw: een bh die te strak zit, waarvan de bandjes snijden, de beugel prikt of de sluiting jeukt. Al sinds de eerste bh, in 1910 in Amerika bij toeval ontwikkeld uit een doorgeknipte zakdoek, is er bitter weinig aan het ontwerp veranderd.



De bh werd in de jaren dertig voorzien van een beugel ter ondersteuning van de borsten. De laatste innovatie is de naadloze, voorgevormde bh-cup, zo'n twintig jaar geleden alweer bedacht. "Maar dat was vooral een esthetische ingreep.