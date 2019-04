Boek over Niod beschrijft beïnvloeding bestuurlijke elite

Het telefoontje van 'Soestdijk' kwam via het centrale nummer binnen. Onderzoeker Gerard Aalders vermoedde een grappenmaker, maar de stem en het Duitse accent bevestigden dat het prins Bernhard zelf was. Hij was boos over de onthulling in Aalders' boek De affaire Sanders, dat de prins in de jaren dertig lid was van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler.



"Hij wilde zijn gram halen, zei dat het niet deugde," zegt Aalders. "Zijn redenering dat hij geen NSDAP-lid kon zijn geweest, kwam er min of meer op neer dat hij maandenlang geen contributie had betaald.