Boegbeeld A7-blokkade: 'demonstranten niet zo vreedzaam'

"Het moest een spontane, ludieke actie zijn. Ik dacht dat ik ook een demonstratie mocht houden," aldus Douwes.



Megafoon

Douwes sprak aanvankelijk in het Nederlands, maar ging al snel over in het Fries. Haar aanhang in de zaal, waaronder mede-verdachten, reageerden met applaus. Ook toen Douwes opmerkte dat burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel - waar Dokkum onder valt - niet goed heeft gehandeld, klonk er applaus.



"Ik snap niet dat zij toestond dat de demonstranten met een megafoon tussen de kinderen mochten." Douwes was naar eigen zeggen ongerust over de veiligheid.



"Ze zouden onder meer knuppels meenemen. Deze groep is niet zo vreedzaam als zij zegt. Telkens loopt een demonstratie uit de hand."



Daags voor de intocht haalde Douwes op verzoek van de politie haar oproep van Facebook.



Kick Out Zwarte Piet

Uit berichten in een Whatsapp-groep zou blijken dat zij op de dag van de intocht toch actief betrokken was bij het organiseren van de blokkade.