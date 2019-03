Blokhuis wil ban op antivaccinatieboek

Het bedrijf, onderdeel van Ahold Delhaize, moet op zijn minst deze omstreden publicaties uit de etalage halen, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). En zelfs volledige verbanning uit het assortiment dient bespreekbaar te zijn.



Wie het woord 'vaccinaties' invoert op de website van Bol.com krijgt bovenaan bij de zoekresultaten boeken aangeboden met de titels Leven zonder vaccinaties, Vaccinaties doorgeprikt en Wat je niet verteld wordt over vaccinaties.



Blokhuis: "Als je ziet hoeveel we in Nederland doen om het belang van vaccineren - allemaal volstrekt wetenschappelijk onderbouwd - te onderstrepen, dan werkt het nogal contraproductief als zo'n commerciële aanbieder boeken aanbiedt die 180 graden de andere kant uit gaan."



Klinkklare onzin

De Amerikaanse internetverkoper Amazon.com heeft al boeken met samenzweringstheorieën uit zijn etalage gehaald of verwijderde omstreden publicaties zelfs totaal van de website.



Het zou verstandig zijn als Bol.com ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, meent Blokhuis. "Het is ook een goede suggestie om bij dergelijke boeken wellicht een vinkje te zetten en aan te geven dat ze niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Want in deze boeken, die Bol.com verkoopt, staan keiharde leugens en klinkklare onzin."



Geen verbod

Dat de lijst van Bol.com automatisch wordt samengesteld, vindt Blokhuis geen excuus. "Achter die machine zitten ook mensen."



De staatssecretaris beseft dat hij de internetwinkel niet kan opdragen bepaalde boeken niet te promoten of te verkopen, maar als Bol.com geen gehoor aan de oproep geeft, wil hij met het bedrijf gaan praten.

Bol.com zegt er nadrukkelijk voor te hebben gekozen alle boeken die worden uitgegeven te verkopen, tenzij de verkoop van die boeken volgens de wet verboden is.



Het bedrijf begrijpt dat de antivaccinatieboeken omstreden zijn. "Maar we vinden het niet aan ons om te bepalen wat goed en fout is en om te selecteren binnen ons assortiment. We willen wel met de uitgevers in gesprek gaan over de manier waarop ze deze boeken op ons platform aanbieden."