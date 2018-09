Blok op het matje vanwege steun aan jihadisten in Syrië

Jabhat al-Shamiya is volgens het Openbaar Ministerie (OM) salafistisch, jihadistisch en een 'criminele organisatie met een terroristisch oogmerk'.



Parlementaire enquête

Volgende maand is er een rechtszaak tegen een Nederlander die zich bij Jabhat al-Shamiya had aangesloten. Dat uitgerekend deze groepering via Nederlands belastinggeld steun kreeg, brengt het kabinet ernstig in verlegenheid.



Keer op keer lieten de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer weten dat louter 'gematigde groepen' werden gesteund.



De geschrokken Kamer eist opheldering van minister Blok, die zich waarschijnlijk nog deze week zal moeten verantwoorden. Veel partijen vreesden in 2015 al dat de Nederlandse steun bij de verkeerde partijen terecht zou komen; de ChristenUnie probeerde die steun per motie nog tevergeefs stop te zetten.



De Kamer zal dinsdag een brief met uitleg vragen en een debat. Nieuwsuur speculeert al over een parlementaire enquête om de onderste steen boven te krijgen.



Het is lastig voor de Kamer de regering op dit onderwerp te controleren, omdat veel informatie over de steun tot staatsgeheim is verklaard. Overdrachtsbewijzen van goederen die geleverd zijn, kunnen niet worden ingezien.