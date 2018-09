Blok kan aanblijven ondanks harde kritiek

Er zal geen meerderheid zijn voor de motie, omdat de regeringspartijen en de rechtse oppositie vinden dat Blok kan aanblijven.



Deze minister kan de geloofwaardigheid niet herstellen, zei Jesse Klaver (GroenLinks). Blok heeft de twijfel niet kunnen wegnemen, zeggen SP en PvdA. 50PLUS twijfelt nog of zij Blok nog kan steunen.



De regeringscoalitie blijft achter de minister staan. Naast steun van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houdt Blok ook het vertrouwen van de rechtse oppositiepartijen PVV, SGP en Forum voor Democratie. PVV-voorman Geert Wilders vindt dat Blok weliswaar "een schim'' van zichzelf is na zijn knieval, maar wil hem "niet wegsturen omdat hij goede ideeën heeft''.



'Ruiterlijke excuses'

De regeringspartijen zijn juist tevreden over Bloks "ruiterlijke'' excuses. Volgens Alexander Pechtold (D66) heeft de minister "berouw" getoond. Hij spreekt van een "valse start", waarvan hij hoopt dat Blok die achter zich kan laten.



Ook zijn CU-collega Gert-Jan Segers ziet daarvoor ruimte. CDA-voorman Sybrand Buma drukte Blok nog wel streng op het hart dat die zijn woorden voortaan "zorgvuldiger moet wegen en verstandiger kiezen''.



Blok constateert dat "veel fracties gelukkig hun steun hebben uitgesproken'' voor zijn aanblijven. Hij gaat "nu weer vooruit, weer aan de slag met de volle agenda die voor me ligt'', want "het werk gaat gewoon door''.



Spijt

Blok kreeg het woensdag flink voor de kiezen in het debat over zijn omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving. Hij heeft opnieuw zijn spijt betuigd over zijn uitspraken, en gezegd dat hij het niet zo heeft gemeend. "Mijn uitspraken spijten me. De woorden die ik heb teruggenomen, die meende ik niet," aldus Blok.



Alexander Pechtold van coalitiepartner D66 wilde niet alleen nogmaals excuses van Blok, maar wil ook dat die zijn woorden zou terugnemen.



Ook andere Kamerleden wilden weten of Blok nou echt meent dat het voor verschillende groepen in een multiculturele samenleving niet mogelijk is vreedzaam samen te leven.



Geloofwaardig

Als hij echt in zijn uitspraken gelooft 'past hij niet in dit kabinet', zei Pechtold. PvdA, SP en Denk vragen zich af of Blok als minister nog geloofwaardig is, en of hij de belangen van Nederland over de grens nog goed kan vertegenwoordigen.