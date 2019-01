Blok: Iran zat achter moorden in Nederland

Dat stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken, op basis van informatie van de Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten. De moorden zijn deels de reden voor de sancties die de Europese Unie dinsdag instelde tegen twee Iraanse personen en de Iraanse militaire inlichtingendienst.



In 2015 en 2017 werden in respectievelijk Almere en Den Haag twee Iraniërs vermoord, tegenstanders van het regime in Teheran.



De man die in 2015 werd geliquideerd werd was Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Iran ter dood veroordeeld was voor de beruchtste bomaanslag ooit in Teheran in 1981. Hij woonde tot zijn dood in Almere onder de schuilnaam Ali Motamed.



Twee jaar later werd de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi in Den Haag geliquideerd.