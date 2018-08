Blok heeft spijt, maar is het genoeg?

In een brief ontweek buitenlandminister Stef Blok gisteren de expliciete vraag van de Tweede Kamer of hij zijn uitspraken over de multiculturele samenleving terugneemt. Vrijdachochtend, bij het begin van de ministerraad, leek hij te beseffen dat hij die kwestie niet langer kon negeren.



"De formuleringen die ongelukkig en onzorgvuldig waren, neem ik terug." Die laatste woorden waren nauwelijks verstaanbaar; Blok maakte een gespannen indruk.



Blok kwam vorige maand in de problemen na uitgelekte fragmenten van een spreekbeurt. Daarin noemde hij Suriname een failed state en liet hij zich kritisch uit over de multiculturele samenleving, integratie en migratie.



Donderdag leek de VVD-bewindsman nog niet bereid afstand te nemen van zijn woorden. Op de vraag van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen of hij nog achter zijn uitlatingen staat, geeft hij in zijn brief een lang antwoord - vijf forse alinea's - waarin hij ingaat op de 'grote veranderingen die zich voordoen in de wereld' en zijn inzet 'als minister' om met andere landen die problemen het hoofd te bieden.



Ook zegt hij het kabinetsbeleid 'volledig' te onderschrijven.



'Dit spijt mij'

Hij besteedt geen aandacht aan de vraag of hij nog achter zijn eigen teksten staat. Ook de vraag of Blok bereid is zijn uitspraken onverkort terug te nemen, blijft in de brief onbeantwoord.



Wel gaat hij daarin dieper door het stof dan in een eerdere Kamerbrief. 'Dat had ik niet moeten doen, zeker niet in mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken. Dit spijt mij.'