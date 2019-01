Blok: Geen 'majeure aanpassingen' aan brexitdeal

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk zijn bezorgd over hun situatie

Voor Nederland zijn de belangen groot: het Verenigd Koninkrijk is één van de belangrijkste handelspartners van Nederland, er wonen veel Nederlanders in het land en veel Britten in ons land. ,



"Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk zijn bezorgd over hun situatie. Ook bij ondernemers zijn grote zorgen."



Harde brexit

Volgens Blok kent de door May verloren brexitstemming 'alleen maar verliezers'. "Het is niet verrassend, maar nog steeds wel teleurstellend. Het pakket dat nu is weggestemd was voor Nederland en overigens óók voor het Verenigd Koninkrijk een heel goede uitkomst."



De kabinetsinzet blijft het voorkomen van een harde brexit. "Maar tegelijkertijd moeten we ons daar wel op voorbereiden."



Over de noodwet rond de brexit wordt bijvoorbeeld volgende week gedebatteerd in de Tweede Kamer.



Blok zei respect te hebben voor de standvastigheid van May en verwacht dat de Britse premier woensdag de motie van wantrouwen tegen haar zal overleven. "Want wie heeft op dit moment win om deze kar te gaan trekken?"



