Blok eist bij VN medewerking Rusland bij MH17

Die harde eis heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dinsdag uitgesproken in de VN-Veiligheidsraad.



In zijn toespraak benadrukte Blok de conclusie die het onderzoeksteam vorige week trok: dat de BUK-raketinstallatie die de MH17 uit de lucht schoot deel uitmaakte van de 53e Luchtafweerbrigade van de Russische krijgsmacht.



Duidelijke eis

Hij riep Rusland op volledig mee te werken aan het onderzoek, iets dat volgens de onderzoekers tot dusver niet is gebeurd.



Maar, zo stipte Blok aan, dat is geen nieuw verzoek. "Het is een duidelijke eis in resolutie 2166, die bijna vier jaar geleden unaniem door deze Raad werd aangenomen,'' zei Blok - ook door Rusland.



"Maar helaas moet deze eis, vier jaar later, toch worden herhaald. Ik herhaal hem vandaag nog maar eens, ondersteund door een berg onweerlegbaar bewijs.''



