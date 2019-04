Blok besprak in Amsterdam aanhouding moeder en baby

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei de kwestie te hebben aangekaart bij zijn Turkse collega. Bij de persconferentie na afloop van hun onderhoud zei Çavu¿o¿lu dat het haar zaak 'een puur juridische kwestie' is en benadrukte dat de Turkse autoriteiten toestemming hebben gegeven voor consulaire bijstand.



De Turkse minister nam ook een reeks uitleveringsverzoeken mee naar Nederland voor mensen die de Turkse autoriteiten verdenken van terrorisme, zoals het lidmaatschap van de PKK. Als het om de PKK gaat, stelde Blok, worden die verzoeken doorgaans ingewilligd. ,,Dat is een terroristische organisatie.'' Andere verzoeken worden individueel bekeken.



Het bezoek van Çavu¿o¿lu is een vervolg op het bezoek wat minister Blok in oktober vorig jaar bracht aan Ankara. Daarmee moest de normalisatie van de Nederlands-Turkse banden, waarmee vorig jaar zomer werd begonnen, voltooid zijn.



Referendum

Çavu¿o¿lu probeerde in maart 2017 ook een bezoek te brengen aan ons land. Toen wilde hij campagne voeren voor een referendum in Turkije. Omdat de Nederlandse regering de Turken al eerder had laten weten dat zij daarvoor niet welkom waren, trok het toenmalig kabinet de landingsrechten van het toestel waarin Çavu¿o¿lu zat in.



Een andere Turkse minister, Kaya, reisde toen van Duitsland per auto naar Rotterdam. Toen haar daar het spreken voor Turkse Nederlanders werd belet, brak een diplomatieke rel uit. Zowel de Turkse president Erdogan als minister Çavu¿o¿lu beschuldigden Nederland van 'fascisme'.



In juli 2018 werden de diplomatieke banden weer hersteld.