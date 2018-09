BKR wil studieschuld registreren, studenten maken zich zorgen

20 procent van de afgestudeerden met een lening heeft een betalingsachterstand Het BKR

Zorgen

Volgens het BKR is er niets aan de hand. "We maken ons zorgen over de schuldenproblematiek van studenten en denken graag mee over oplossingen," reageert woordvoerder Hans van Zon.



Het BKR stelt dat 20 procent van de afgestudeerden met een lening een betalingsachterstand heeft. Ook zou ruim de helft van hen niets over een studieschuld zeggen tijdens een hypotheekgesprek bij de bank.



De studenten denken dat een BKR-registratie leidt tot leenangst. Daardoor zullen sommige scholieren besluiten maar niet te gaan studeren. Het leenstelsel is juist bedacht om de weg naar een studie vrij te maken voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen, voeren ze aan.



Voor het ministerie van Onderwijs blijft daarom overeind dat de studieschuld niet wordt geregistreerd. "We willen het juist voor elke student toegankelijk houden om te lenen, zodat iedereen kan blijven studeren. Zo'n registratie verkleint de toegankelijkheid," aldus woordvoerder Martijn Kamans.



Voor studieleningen gelden andere criteria om terug te betalen dan voor commerciële leningen, schetst hij. Afgestudeerden betalen naar rato van hun maandelijkse inkomen en hoeven de schuld niet af te betalen als ze niet genoeg inkomen hebben. Daarmee houdt het BKR geen rekening.