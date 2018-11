Bittere pil voor kabinet: pensioenoverleg geklapt

Minister Koolmees beraadt zich nu op hoe het verder moet. Premier Rutte zei onlangs dat het kabinet moeilijk zonder hulp van werkgevers en werknemers (die de pensioenpotten beheren) een nieuw stelsel kan maken.



En als het kabinet dat wel probeert, dreigt een nederlaag in de Eerste Kamer waar het kabinet vanaf komend voorjaar waarschijnlijk geen meerderheid meer heeft. Maar wetswijziging is wel nodig, aldus Koolmees. "Heel Nederland is hierdoor gedupeerd. Ons pensioenstelsel is niet toekomstbestendig en het draagvlak erodeert."



Helemaal stuk

Volgens een teleurgestelde premier Rutte hebben de vakbonden een kans laten liggen om tot een akkoord over een nieuw pensioenstelsel te komen. Op de vraag hoe nu verder, had Rutte niet direct een antwoord. "Dat is heel lastig zonder de vakbonden, als zij niet het lef hebben om te springen," zei hij dinsdagnacht.



Werkgeversvoorman Hans de Boer is verbitterd over het geklapte overleg. Volgens hem bood het kabinet 7 miljard euro aan maatregelen om de bonden tegemoet te komen. "Het is nu even helemaal stuk. Voor de polder betekent dit dat er een enorme kans lag die niet is verzilverd."



Kloof

Maar volgens FNV-voorman Han Busker zat het kabinet 'in een ander standje'. Het voorstel om de AOW-leeftijd langzamer te verhogen noemt hij 'niet niks'. "Maar het is geen structurele oplossing voor alle leeftijden. Wij zijn in het verleden te vaak teleurgesteld, daarom wilden we structurele afspraken maken."



Busker zegt wel bereid te zijn in de toekomst opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Al is de huidige kloof volgens hem niet te overbruggen.



Dat het pensioenakkoord is geklapt, heeft niet direct gevolgen voor werknemers en gepensioneerden. Maar dat kan volgend jaar en zeker in 2020 wel het geval zijn. Een aantal grote pensioenfondsen kampt met zulke lage dekkingsgraden dat zij volgens de regels zonder verbetering pensioenen moeten korten.