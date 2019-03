Biologische producten vaak goedkoper dan A-merken

Biologische huismerkproducten zijn vaak goedkoper dan reguliere A-merkproducten, ontdekte de Consumentenbond

Biologische producten pakken duurder uit omdat het maken ervan arbeidsintensiever is, de opbrengst per hectare lager ligt en de producenten geen kunstmatige bestrijdingsmiddelen gebruiken.



Ook is de productie kleiner, waardoor verpakking en distributie relatief duur zijn. Bij de onderzochte biowinkels (Marqt, EkoPlaza, Natuurwinkel en Odin) lagen de prijzen tussen 15 en 28 procent hoger dan gemiddeld.



Toch hoeven consumenten niet altijd duurder uit te zijn als zij biologisch kiezen: biologische huismerkproducten zijn vaak goedkoper dan reguliere A-merkproducten, ontdekte de Consumentenbond. Sinaasappelsap van Appelsientje kost bij AH 40 eurocent meer dan biologisch sap van het huismerk. En wie een pak halfvolle melk van Campina koopt bij Hoogvliet is 1,21 euro kwijt, terwijl de prijs van de biologische versie van Bio+ in dezelfde winkel 1,02 euro is.



Verpakkingen

Het viel de onderzoekers verder op dat de supermarkten vaak kleine verpakkingen in het schap hebben liggen. Grootverpakkingen zijn duurzamer (als je niet de helft weggooit omdat het niet opgaat). Biowinkels hebben die grote verpakkingen meel, rijst en noten vaak weer wel, waardoor klanten voor die producten weer minder kwijt zijn dan bij een supermarkt.



Nederlandse consumenten kochten in 2017 voor rond de 1,5 miljard euro aan biologische producten, zo laten de recentste cijfers van de branchevereninging Bionext zien.



In absolute zin gaan de meeste euro's naar kruidenierswaren zoals rijst, babyvoeding en koffie. De hardste stijgers zijn biologische eieren (17 procent stijging) en zuivel (11 procent).