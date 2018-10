Bijna 7,9 miljoen euro binnen voor Sulawesi

De actiedag Nederland helpt Sulawesi was woensdagmiddag begonnen met een voorlopige opbrengst van bijna 6,1 miljoen euro. Dj Martin Garrix opende de inzamelingsdag. Premier Mark Rutte riep in een videoboodschap op te doneren.



Vanaf Sulawesi reageert Henriette Nieuwenhuis namens Giro555 opgetogen: "Een fantastische tussenstand. Dankzij al deze donaties kunnen we nog meer mensen helpen. Hulpverleners zijn hier met man en macht aan het werk. Ze delen schoon drinkwater en voedsel uit en zorgen voor onderdak."



Geven gul

In het actiecentrum Beeld en Geluid in Hilversum zitten tientallen bekende Nederlanders in een belpanel om donaties aan te nemen. Mensen geven gul, zegt 3FM-dj Angelique Houtveen.



"Er wordt een heleboel gebeld," zegt ook televisiepresentatrice Milouska Meulens. "Er zijn ontzettend veel mensen die zich het lot van de mensen op Sulawesi aantrekken. Maar er kunnen nog veel meer mensen bellen. We zitten er klaar voor. Ik vind het niet erg om hard te werken."



Radio- en televisiezenders besteden nog de hele avond aandacht aan Sulawesi. Er volgen nog optredens van Nick en Simon en Kris Kross Amsterdam en de Balinese dansgroep Bunga Rosi. Striptekenaar Peter van Dongen, winnaar van de Stripschapsprijs, is in Beeld en Geluid aan het tekenen. Zijn tekening van bewoners in de verwoeste stad Palu wordt woensdagavond geveild.