Bierbrouwer Heineken gaat op de groene toer

Met de nieuwe milieudoelstellingen gaat Heineken de komende vier jaar in de hele wereld 'honderden miljoenen euro's' investeren in duurzaamheidsprojecten. "We hebben nu al - uit mijn hoofd - 288 projecten lopen," zegt topman Jean-François van Boxmeer. "Dat zijn stuk voor stuk geen omvangrijke investeringen, maar de optelsom is groot."



Waterverbruik

Over het exacte bedrag doet Heineken geen uitspraken. "Ook omdat we nog niet weten welke maatregelen er over vijf, zes jaar mogelijk zijn om onze doelstellingen te bereiken." Naast co2-maatregelen komt de brouwer dit jaar ook met nieuwe doelstellingen om zijn waterverbruik terug te dringen.



De milieu-investeringen gaan niet ten koste van het geld dat het concern steekt in nieuwe bieractiviteiten. "Je moet alleen erkennen dat de terugbetalingstijd van investeringen in duurzaamheid langer is, soms wel tien jaar of meer, dan investeringen in merk en productiviteit, die in drie jaar moeten terugkomen."



Heineken gaat dan ook door met het ontwikkelen van nieuwe bieren. Zo wordt het alcoholvrije Heineken 0.0, dat een jaar geleden in Nederland werd gelanceerd, verder uitgerold. Alcoholvrij en alcoholarm is volgens Van Boxmeer nu echt een groeipijler voor het concern die in de komende tien jaar wordt uitgebreid, naast internationale bieren (als Amstel en Mort Subite) cider (Apple Bandit, Strongbow) en gildebieren als Lagunitas.



Druk-economie

In Nederland handhaaft het Heinekenconcern zich vooral daarmee. "Grote biermerken hebben het hier moeilijk. Een krat bier kost bij prijsacties in supermarkten omgerekend evenveel als in 1998. Maar wij hebben in die twintig jaar wel de salarissen van werknemers verhoogd en we moeten meer accijnzen betalen. We leven in een druk-economie die weinig groeit. Dus wij moeten commerciële oplossingen zoeken met nieuwe varianten, om ons vooruit te helpen."



Heineken brouwde vorig jaar bijna 5 procent meer bier, de grootste sprong in jaren: 218 miljoen hectoliter. De groei kwam vooral uit Azië maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en Europa - het werelddeel dat net niet de helft van de omzet maar slechts eenderde van de operationele bij Heinekenwinst uitmaakt- werd meer bier verkocht. Internationaal groeide ook de verkoop van cider meer dan 10 procent. Heineken is de grootste producent van het appeldrankje ter wereld.



