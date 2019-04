Bewindsman grijpt in bij renovatie Binnenhof

"Mede gelet op zijn kennis over dit gebouwdeel en de wens van de gebruikers,'' denkt Knops dat het met De Bruijn beter gaat. De bewindsman grijpt ook in bij de aansturing van het hele project. Iedereen moet meer samen optrekken bij de voorbereidingen, van Rijksvastgoedbedrijf tot de gebruikers.



Het is van het grootste belang om misverstanden te vermijden, meldt Knops de Tweede Kamer. Ook moeten signalen tijdig over en weer worden opgepakt en knopen worden doorgehakt. De staatssecretaris reageert op kritische vragen van Kamerleden over de voortgang van het project, dat zo'n half miljard euro kost.



Twee kapiteins op één schip

Veel partijen namen woensdag geen genoegen met de aangeboden oplossingen. Omdat architectenbureau OMA een rol blijft spelen bij de renovatie, vrezen zij twee kapiteins op één schip. "Is dat geen recept voor ellende?,'' aldus Jan Middendorp van regeringspartij VVD. "Wie is nu eigenlijk de baas?," wil Sandra Beckerman van oppositiepartij SP weten.



Heeft het Rijksvastgoedbedrijf wel voldoende grip op het hele project, vraagt Jessica van Eijs van regeringspartij D66 zich af. Deze organisatie van de overheid had al veel eerder aan de rem moeten trekken, vindt oppositiepartij PVV.



Geheimhouding

Grote onvrede is er ook over de geheimhouding rond de plannen, die te maken zou hebben met de toekomstige veiligheidsmaatregelen.



Onder meer door dit gebrek aan openheid is het een politieke klucht geworden "met trekjes van een surrealistische horrorfilm'', zegt Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren.



Alle partijen hameren erop dat de renovatie, die vooral als groot onderhoud is bedoeld, sober en doelmatig moet zijn. Zij eisen meer duidelijkheid over de kosten.