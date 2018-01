Bevolking groeit naar 17,2 miljoen

Bevolking Amsterdam groeit het hardst, bijna 12000 mensen erbij in 2017. pic.twitter.com/g62zkxAGTn — michiel couzy (@mcouzy) January 2, 2018

De samenstelling van de migratiestroom veranderde wel. Vergeleken met 2016 gingen in 2017 minder asielmigranten en meer arbeids- en studiemigranten in Nederland wonen. In 2017 kwamen meer migranten uit Europese landen, Brazilië en India naar ons land.



Natuurlijke aanwas

Het aantal mensen uit Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran lag beduidend lager dan in 2016. Bijna een vijfde van de bevolkingsgroei komt op conto van de natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). Verwacht wordt dat in 2017 uiteindelijk 19.000 meer kinderen geboren worden dan er mensen stierven.



In 2016 lag dat aantal nog op 24.000. Het CBS verwacht dat de komende jaren de bevolking nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari zal de bevolking uitkomen op 17,5 miljoen. Het CBS voorspelt dat Nederland in 2060 18,4 miljoen mensen telt.