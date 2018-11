Beveiligers helpen politie bij afvoer vuurwerk

Dat bevestigt voorzitter Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP na berichtgeving door de NOS.



De politie meldt dat in samenwerking met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid een oplossing is gevonden voor het veilig afhandelen van in beslag genomen illegaal vuurwerk uit de zwaarste categorie.



''De inzet van gespecialiseerde transporteurs voor het vervoeren en vernietigen van vuurwerk komt de veiligheid van burgers en de politie ten goede,'' zegt Van der Kamp. ''Bovendien betekent het tijdswinst voor de politiemensen. Zij hoeven zelf geen zwaar vuurwerk meer te vervoeren en op te slaan.''



Gevaar

Het idee om specialisten in te zetten voor het afvoeren van in beslag genomen vuurwerk is afkomstig van de werkvloer, aldus de politie. De ACP had vorig jaar geklaagd dat het in beslag nemen van illegaal zwaar vuurwerk politiemensen in gevaar brengt.



De politie in Oost-Brabant heeft al een proef gedaan hiermee en de ervaringen waren volgens het ACP goed. Daarom is er besloten dat de beveiligers in het hele land worden ingezet.



De werkwijze van dit jaar wordt na afloop van de vuurwerkperiode geevalueerd. Een structurele oplossing voor het vervoer en de opslag van illegaal vuurwerk wordt ingevoerd vanaf de jaarwisseling 2019/2020.



