Beurs Amsterdam sluit nipt in het rood

Elders in Europa was sprake van een gemengd beeld. Beleggers verwerkten een laatste restje aan bedrijfsresultaten. Ook werd gereageerd op de nieuwe handelsdeal tussen de Verenigde Staten en Mexico.



De AEX-index sloot 0,2 procent lager op 563,03 punten. De MidKap leverde 0,1 procent in op 799,30 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt zakte ook 0,1 procent, Parijs won juist 0,1 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, ging de FTSE 0,5 procent vooruit.



De hoofdfondsen op Beursplein 5 werden aangevoerd door tankopslagbedrijf Vopak, dat 1,8 procent meer waard werd. Verlichtingsbedrijf Signify steeg daarnaast 0,7 procent na een adviesverhoging door Kempen. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een verlies van 1,4 procent. Ook KPN, waar de managementstructuur binnenkort gaat veranderen, was niet erg in trek. Het aandeel zakte 0,6 procent.



Krapte op de arbeidsmarkt

Op het Damrak kwamen kleinere bedrijven als Alfen, DPA en B&S Group met cijfers. Beleggers waren positief over laadpalenfabrikant Alfen, die 5,4 procent won. Alle activiteiten van het bedrijf lieten in de eerste helft van het jaar groei zien.



Detacheerder DPA (min 7,3 procent) en distributeur en groothandel B&S (min 3,9 procent) overtuigden niet. DPA denkt de krapte op de arbeidsmarkt komende tijd in de cijfers te gaan voelen. B&S had in de eerste jaarhelft last van de sterke euro en zag de brutowinst dalen.



Handelsakkoord

Europese automakers profiteerden van het handelsakkoord tussen de VS en Mexico. In Frankfurt stegen BMW, Daimler en Volkswagen tot ruim 1 procent. De Franse autobouwers PSA Peugeot Citroën en Renault wonnen in Parijs tot bijna 2 procent.



In Kopenhagen dikte Royal Unibrew verder een kleine 5 procent aan dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De Deense brouwer schroefde daarnaast voor de derde keer dit jaar de winstverwachting op.



De euro was 1,1719 dollar waard, tegen 1,1679 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 68,69 dollar. Brentolie steeg een fractie in prijs naar 76,22 dollar per vat.