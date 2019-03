Beurs Amsterdam sluit iets hoger

Ook elders in Europa noteerden de beurzen plussen, mede geholpen door meevallende cijfers over het Duitse beleggersvertrouwen.



Verder was er weinig richtinggevend nieuws en ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkelingen rond de brexit en de Amerikaanse centrale bank, die is begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent in de plus op 552,65 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 780,52 punten. De graadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent. Frankfurt won 1,1 procent.



Aalberts Industries

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was industrieel toeleverancier Aalberts Industries met een winst van bijna 3 procent. Informatieleverancier RELX was hekkensluiter met een min van 1,7 procent. Wetenschappelijk uitgever Elsevier, onderdeel van RELX, heeft te maken gehad met een datalek. Techwebsite Motherboard stelt dat daardoor e-mailadressen en wachtwoorden van onder meer universiteitsmedewerkers tijdelijk op straat lagen.



In de MidKap stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van 2,4 procent. TomTom steeg 1,3 procent. De aandeelhouders van het navigatiebedrijf hebben zich achter de verkoop van de Telematics-divisie aan de Japanse bandenfabrikant Bridgestone geschaard. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering stemden ze ook voor het voorstel om 750 miljoen euro aan de aandeelhouders terug te geven.



Antofagasta

In Londen klom mijnbouwgigant Antofagasta 2,8 procent na publicatie van cijfers. Het concern zag de winst afgelopen jaar dalen, maar is positiever over het lopende boekjaar.



Het Franse kabel- en telecomconcern Iliad kwam ook met resultaten en ging 2,8 procent omhoog in Parijs. Danske Bank raakte 5,6 procent kwijt in Kopenhagen. Aandeelhouders verwierpen maandag een voorstel voor een onafhankelijk onderzoek naar problemen met het tegengaan van witwassen.



Asos

In Londen verloor onlinekledingverkoper Asos ruim 7 procent na tegenvallende prestaties in de VS.



De euro was 1,1356 dollar waard, tegen 1,1327 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 58,89 dollar en Brent werd 0,2 procent goedkoper op 67,42 dollar per vat.