Bestuurder neemt Blokker en Big Bazar over

De organisatie kan zich nu weer volledig richten op de toekomst Familie Blokker

Van de familie Blokker krijgt Witteveen nog een niet nader genoemd bedrag mee om de uit 1896 stammende onderneming weer tot bloei te kunnen brengen. Witteveen zal zelf ook investeringen doen.



Strategisch plan

Een woordvoerder stelt dat er onder de nieuwe eigenaar in eerste instantie waarschijnlijk weinig zal veranderen. Witteveen kent het bedrijf immers al goed en hij heeft vorig jaar zelf het nieuwe strategische plan opgesteld. Witteveen werd in 2017 commissaris van Blokker.



In de loop van vorig jaar kwam hij als waarnemend topman aan het hoofd te staan van de onderneming. "De organisatie kan zich nu weer volledig richten op de toekomst," zegt de familie Blokker. "Vanzelfsprekend zullen wij dat proces ook in de toekomst met heel veel belangstelling volgen, want het bedrijf blijft natuurlijk voor altijd in ons hart.''



Verlies

Bij het verlieslijdende Blokker is de afgelopen jaren al flink de bezem door het concern gehaald, onder druk van forse concurrentie van webwinkels en de opkomst van budgetketens als Action. Het concern besloot zich volledig te richten op de Blokker-keten zelf. Andere ketens zoals Leen Bakker en Intertoys zijn verkocht en Marskramer werd teruggebracht tot een franchiseorganisatie.



Winkels

De koerswijzigingen gingen eerder al gepaard met het sluiten van honderden winkels en het schrappen van vele banen. In Nederland telt winkelketen Blokker nog 352 eigen vestigingen en 77 franchisewinkels. Er werken circa 5400 mensen.



In België en Luxemburg heeft de keten nog eens 128 winkels en 670 medewerkers. Discounter Big Bazar is in Nederland en België samen goed voor 133 winkels en ruim 1600 werknemers.