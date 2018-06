Bestuurder aangehouden na fatale aanrijding Pinkpop

Dat meldt de politie Limburg. De verdachte, een 34-jarige man uit Heerlen, belde volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg zelf de politie. Hij heeft het busje waarmee hij de aanrijding veroorzaakte elders achter gelaten. Hij is in zogeheten beperkingen geplaatst, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat, justitie en de reclassering mag praten.



Over zijn eventuele motieven konden het OM en de politie maandagmiddag nog niets zeggen. De man wordt later op maandag ondervraagd. Daarbij is een terroristische aanslag 'één van de scenario's die wordt onderzocht'.



Slachtoffers

De drie slachtoffers die ernstig gewond raakten, twee mannen en een vrouw uit Landgraaf en Heerlen, liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het vermoeden is dat het gaat om festivalgangers. De politie en gemeente Landgraaf geven maandagochtend om 12.00 uur op een persconferentie meer informatie.



De bestuurder van de witte bus, vermoedelijk een Fiat met Nederlands kenteken, reed na de aanrijding door en is pas uren later gevonden. Bij de klopjacht op hem of haar werden een helikopter, Burgernet en agenten uit Nederland, België en Duitsland ingezet.