Bemiddelaars benoemd in slepend ov-conflict

Twee bemiddelaars, één namens de werkgevers en één namens de bonden, gaan kijken of er alsnog een akkoord kan worden gesloten. Zo'n 12.000 werknemers vallen onder de cao.



"Deze stap is nodig," zegt FNV-onderhandelaar Paula Verhoef. Werkgevers zien volgens haar nog steeds niet dat het vertrouwen bij hun chauffeurs tot onder het nulpunt is gedaald. "Hoog tijd voor concrete en afdwingbare afspraken. Als werkgevers zich daaraan committeren, is dat een eerste stap op weg naar herstel van vertrouwen."



Estafettestakingen

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze.



Donderdag is de laatste dag van de estafettestakingen, steeds in een ander deel van het land. In delen van Noord-Holland en Flevoland rijden geen streekbussen. Werkgeversorganisatie VWOV liet eerder deze week weten de roosters zo aan te passen dat aan die plaspauzes kan worden voldaan.