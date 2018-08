Bedrijven: Hogere werkdruk door personeelstekort

Dat blijkt uit een onderzoek van het UWV onder 6700 bedrijven.



Vorig jaar zeiden werkgevers nog dat een derde (33 procent) van de vacatures moeilijk vervulbaar was. Van de bedrijven die zich zorgen maken over de invulling van vacatures dit jaar, denkt zes op de tien dat het resulteert in een hogere werkdruk voor het bestaande personeel.



Vooral in het onderwijs (85 procent) verwachten instellingen dat de werklast toeneemt, en dat de kwaliteit van hun dienstverlening daardoor zal afnemen. Bouwbedrijven verwachten dat ze in de toekomst niet meer altijd aan de vraag kunnen voldoen, aldus het rapport.



Het UWV heeft geen aanvullende vragen gesteld in de enquête wat die hogere werkdruk precies betekent voor werknemers.



Oplossingen

Onderzoeker Katinka van Brakel: ''Ik denk dat de sectoren waar een hoge werkdruk kan ontstaan, goed moeten gaan kijken naar oplossingen die voor de langere termijn houdbaar blijven. Dat kan bijvoorbeeld door werk op een andere manier in te delen en taken af te splitsen waardoor je ruimte creëert."



Denk daarbij bijvoorbeeld aan een lager opgeleide werknemer in de zorg die wat taken van een hoger opgeleide verpleegkundige kan overnemen. Maar, benadrukt Van Brakel, het is moeilijk om generieke oplossingen aan te dragen. ''Wij kunnen ideeën opperen, maar een werkgever moet bekijken wat bij zijn of haar organisatie past."