Bedrijven gaan kinderarmoede bestrijden

Zo gaan de supermarkten van Aldi uiterlijk in 2020 brood dat overblijft doneren aan scholen, zodat geen enkel kind meer met honger in de klas zit.



Unileverdochter Zwitsal gaat verzorgingsproducten via consultatiebureaus en kinderdagverblijven aanbieden aan mensen onder de armoedegrens.



Zorgverzekeraar Menzis gaat gezinnen die kampen met premieachterstanden helpen met 'haalbare afbetalingsregelingen'.



1 op de 9

Schulden die daarna nog openstaan worden kwijtgescholden. Eén op de negen kinderen, bijna 400.000, leeft momenteel in armoede.



De inkomens in deze gezinnen komen uit onder de door het Nibud vastgestelde grens van 'niet veel, maar toereikend'.



Dat betekent niet dat zij onder de brug moeten slapen, maar wel dat er thuis zorgen zijn over geld of eten en dat deze kinderen om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan extra activiteiten binnen of buiten de school, zoals sport.



Deelnemers

De deelnemende partijen aan de Alliantie tegen Kinderarmoede - waaronder naast bedrijven ook talrijke gemeenten en welzijnsorganisaties - zijn bij elkaar gebracht door drie initiatiefnemers: het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Missing Chapter Foundation (MCF) en Alles is Gezondheid.



"Het wordt tijd dat we een vuist maken", zegt Soler Berk, directeur strategie en innovatie bij MCF.



"We hopen dat dit initiatief zich als een olievlek verspreidt en meer partners zich zullen aansluiten. Alleen lukt het ons niet."



De haalbaarheid van de doelstelling van 0 procent armoede in 2030 zal voor een groot deel ook afhangen van de overheid, stelt Berk.



Volgens hem is een deltaplan armoedebestrijding nodig. Berk: "De overheid zal moeten bewegen, om te beginnen door in het beleid het kind en het gezin centraal te stellen."