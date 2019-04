Baudet ziet einde van 'grote rel' met Otten

"Het was een grote rel, die geloof ik nu gelukkig tot een goed einde is gebracht", zegt de partijleider tegen de NOS. "Wat mij betreft laten we dit nu achter ons en gaan we ons richten op de campagne voor de Europese verkiezingen."



Vorige week werd Otten uit het partijbestuur gezet. Ook moest hij opstappen als medewerker van de Tweede Kamer. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat Otten geld uit de partijkas naar zich zelf had overgemaakt.



Otten verliet daarna "in het partijbelang'' het bestuur. Hij beschuldigde Baudet van "karaktermoord". Eerder in de week had hij in NRC kritiek geuit op Baudet. Die zou onder meer de partij te ver naar rechts trekken.



Eerste Kamer

Maandag werd bekend dat Otten niet langer de beoogde fractieleider van FVD in de Eerste Kamer is. Wel mag hij voor de partij de senaat in, aldus een verklaring van de partij. Daarin werd niet meer gerept van een "greep in de kas" door Otten, maar van "gecorrigeerde banktransactie''. Ook heeft Otten volgens de verklaring daarvoor "zijn oprechte verontschuldigingen aangeboden".



Otten zei tegen De Telegraaf dat het belangrijkste is dat er niet langer van "een greep in de kas" wordt gesproken. "Dat was te zwaar aangezet, dus dat hebben ze rechtgezet. Daar ben ik erg blij mee. Dat is voor mijn reputatie ook erg belangrijk." Hij zegt gewoon voor Forum de senaat in te gaan.



"Het vertrouwen is geschonden", zegt Baudet tegen de NOS. "Dat blijft. Hij kan nu in de Eerste Kamer gaan werken aan herstel van vertrouwen."



