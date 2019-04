Basisonderwijs wil vermindering van aantal lesuren

De huidige onderwijstijd is niet in beton gegoten, maar er zijn goede redenen waarom we het zo georganiseerd hebben Minister Slob

"Leraren vinden de voorbereiding van de lessen ook heel belangrijk, maar komen daar nu vaak niet aan toe", constateert Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het aantal leraren dat met burn-out klachten kampt, is hoog, namelijk 1 op de 6. Door de werkdruk te verlagen, vallen minder leraren uit en wordt het lerarentekort een stukje teruggedrongen.



Bovendien kan het ook zo zijn dat leraren voor meerdere klassen komen te staan als de scholieren minder lesuren krijgen. Als de leerlingen bijvoorbeeld op wisselende dagen een vrije dag krijgen, kan hun leerkracht inspringen bij een andere groep. Zo zijn er uiteindelijk minder leraren nodig. Een onderzoek moet uitwijzen hoeveel lesuren het beste zijn voor de leerlingen.



Minister Slob laat zich nog niet uit over de vraag of hij 'op deze wens ingaat'. "De huidige onderwijstijd is niet in beton gegoten, maar er zijn goede redenen waarom we het zo georganiseerd hebben", laat hij via zijn woordvoerder weten. "We moeten niet selectief shoppen in de aanpak in andere landen. Finland presteert bijvoorbeeld om heel veel redenen goed. Je kunt niet zomaar één element daaruit lichten en hier toepassen en verwachten dat het hetzelfde effect heeft."