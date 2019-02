Banken verhogen tarieven pinpassen en rekeningen

Bbij SNS en ASN Bank zijn de betaalpakketten 10 procent duurder, blijkt uit het betaaldienstenonderzoek van de Consumentenbond. Bij Triodos is dat zelfs 20 procent.



Ook de vier grootste banken verhogen hun kosten. Klanten van Rabobank moeten per 1 april meer betalen voor onder meer betaalpakketten en papieren afschriften. Het basis- en totaalpakket kost maandelijks 10 cent extra. Voor een nieuwe bankpas moeten klanten bovendien 3,95 euro betalen. Nu is die nog gratis.



Afschriften

Ook ABN Amro vraagt vanaf april geld voor diefstal en verlies van de pinpas, zelfs 7,50 euro. De bank verhoogt daarnaast de prijs voor papieren afschriften tot 1,30 euro per maand. Overboekingen via papieren formulieren of acceptgiro gaan ook fors in prijs omhoog. 22 formulieren kosten straks 11 euro, een kwart meer. Voor een setje van 25 verzendenveloppen vraagt ABN Amro 18,75 euro, dubbel zoveel als nu. De bank zegt dit te doen vanwege verduurzaming.



Bij ING stijgen de kosten dit keer niet, maar Nederlands grootste consumentenbank had een jaar eerder betaalpakketten al duurder gemaakt.



Overstappen

Klanten zijn niet te spreken over de verhogingen, peilde de Consumentenbond onder 12.000 klanten. Veel kantoren gingen dicht en dienstverlening verhuisde naar online.



Een vijfde van de ondervraagden overweegt over te stappen naar een andere bank. In praktijk doet bijna niemand dat. Afgelopen twee jaar wisselden slechts vier op de honderd van bank.