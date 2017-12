Baan in lokale politiek lonkt toch: voldoende kandidaten gevonden

VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA laten weten dat de meeste van hun lokale afdelingen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.



CDA, VVD en PvdA verwachten in meer dan 300 gemeenten mee te doen, D66 wil in 270 gemeenten meedoen, GroenLinks in 230 gemeenten en de SP in 121 gemeenten. De PVV doet in 30 gemeenten mee, zo werd vorige week al bekend.



De cijfers zijn opvallend, aangezien lokale afdelingen van partijen de laatste maanden aangaven dat ze grote moeite hadden om kandidaat-raadsleden te vinden. Er zou weinig interesse zijn om de lokale politiek in te gaan. Er werd betwijfeld of de vergoeding voor raads­leden wel hoog genoeg was.



Stevig doorgegroeid

Nu blijkt dat de grote partijen er toch in slagen voldoende kandidaten op de been te brengen. D66 en GroenLinks doen zelfs in meer gemeenten mee dan vier jaar geleden. "We zijn sinds 2014 stevig doorgegroeid," zegt woordvoerder Adriaan Andringa van het landelijk partijbureau van D66.



"Dat betekent dat we in meer plaatsen leden en afdelingen hebben. Door herindelingen zijn er nu minder gemeenten, maar wij doen relatief op méér plekken mee. Er zullen zo'n tien gemeenten zijn waar in 2014 niet op D66 kon worden gestemd en nu wel."



Gestopt na bedreigingen

GroenLinks profiteert van het Jesse Klaver­effect. "Veel vrijwilligers willen zich op een vastere manier inzetten voor de partij, bijvoorbeeld in een bestuur of op een lijst," zegt Johan Kinnegin van GroenLinks. "Op die manier neemt de omvang van de lijsten toe."



Politieke partijen hebben nog tot 5 februari de tijd om hun definitieve kandidatenlijsten in te leveren. "Wij doen vrijwel overal mee," zegt woordvoerder Nelleke Weltevrede van het partijbureau van het CDA. "Dat is een hele prestatie. We hebben er hard voor gewerkt."