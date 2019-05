AVROTROS krijgt dagelijks veiligheidsupdate

Alle deelnemende landen krijgen dagelijks een update over de veiligheid van EBU, de organisatie die het festival organiseert. Mocht er een actuele aanleiding zijn voor een aanpassing van het programma, dan liggen er diverse noodscenario's klaar. Dat heeft een woordvoerder van AVROTROS maandag desgevraagd laten weten.



Geweld

Het geweld tussen Israël en Gaza laaide de afgelopen dagen op. Sinds zondagavond is er een fragiel staakt-het-vuren van kracht. "EBU staat in nauw contact met de Israëlische overheid en de veiligheidsdiensten," meldt een zegsman van de AVROTROS. "Wij vertrouwen erop dat EBU de juiste afwegingen maakt om het evenement veilig en in goede harmonie te laten verlopen."



Kennisorganisatie The Rights Forum van onder anderen Dries van Agt en Hedy d'Ancona riep vorig week op de omroep te bestoken met oproepen om het festival te boycotten. "We hebben de laatste dagen meerdere reacties van diverse kanten ontvangen," bevestigt de woordvoerder van AVROTROS. "Maar het is niet zo dat onze mailbox is overstroomd.''



De Nederlandse deelnemer Duncan Laurence is maandagavond aangekomen in Israël. Hij heeft dinsdag zijn eerste repetitie in Tel Aviv.