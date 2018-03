Automobilisten rijden meer, maar staan minder lang in de file

Weggebruikers reden in 2017 71,1 miljard kilometer, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van 2016. Het aantal minuten dat zij doorbrachten in de file is gedaald met 1,8 procent naar 11,4 miljoen minuten.



De belangrijkste oorzaak van files blijft de spits (66 procent), gevolgd door ongevallen en incidenten (19 procent). Het aantal files door werkzaamheden bedroeg in 2017 slechts 3,6 procent.



In de filetop-10 staat de A4 tussen Delft en Amsterdam op de derde plek. Bovenaan staat de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. De meeste filetoplocaties bevinden zich in de Randstad.



Wegverbreding

De openstelling van 14 nieuwe weggedeelten heeft de doorstroming verbeterd. Een van de grote projecten van Rijkswaterstaat is het traject Schiphol- Amsterdam- Almere. Hierbij krijgt de A9 onder andere vier in plaats van drie rijstroken tussen Badhoevedorp en Holendrecht.



Ook knooppunt Muiderberg is in het voorjaar van 2017 anders ingericht. De viaducten zijn nu langer en breder, zo passen de eveneens verbrede wegen er onderdoor en overheen.



"Het wordt drukker op de wegen, maar met wegverbredingen en verkeersmanagementmaatregelen kunnen we de groei van files dempen,'' schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).



1000 km meer

Er komen volgens Van Nieuwenhuizen tot 2030 nog minstens 1000 kilometer aan rijstroken bij. Verder wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken om de doorstroming van het verkeer op korte termijn te verbeteren, onder meer door het sneller vrijmaken van snelwegen na een ongeluk.



